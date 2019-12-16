Сэм Эллардайс: «Фергюсон может сделать для «Эвертона» больше, чем кто-либо другой»

Бывший главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс поддержал назначение Данкана Фергюсона на должность исполняющего обязанности в клубе. Фергюсон принял команду после увольнения Марку Силвы и будет руководить «Эвертоном» до конца сезона.

— Он не тот тренер, каким его видят. Он глубоко мыслит, гораздо лучше разбирается в футболе, чем про него думают, — цитирует TalkSport Эллардайса. — Думаю, он может сделать для «Эвертона» больше, чем кто-либо другой на даный момент.

У нас есть игроки, которые неплохо справляются, обладая меньшим опытом, чем Данкан. Стивен Джеррард в «Рейнджерс», Фрэнк Лэмпард в «Дерби», а теперь и в «Челси». У Данкана гораздо больше опыта.