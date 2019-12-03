Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном»
20:20
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон продлил контракт с клубом, информирует официальный Twitter «ирисок». Новое соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до 2024 года.
В текущем сезоне Ришарлисон провел 17 матчей за «ирисок», забил 6 голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Милан» проявляли интерес к Ришарлисону.
?? | New deal for @Richarlison97: signed! ?— Everton (@Everton) December 3, 2019
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