Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном»

20:20

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон продлил контракт с клубом, информирует официальный Twitter «ирисок». Новое соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне Ришарлисон провел 17 матчей за «ирисок», забил 6 голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Милан» проявляли интерес к Ришарлисону.

Чемпионат Англии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир