Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон продлил контракт с клубом, информирует официальный Twitter «ирисок». Новое соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне Ришарлисон провел 17 матчей за «ирисок», забил 6 голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Милан» проявляли интерес к Ришарлисону.

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