«Реал» сделает предложение «Арсеналу» по Обамеянгу

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг находится в сфере интересов «Реала». Мадридский клуб в январское трансферное окно предпримет попытку оформить трансфер 30-летнего габонца, сообщает Sport.es.

«Реал» готов предложить за нападающего крупную денежную сумму, а также одного из своих игроков. «Арсенал» оценивает Обамеянга в 70 миллионов евро.

Форвард в текущем сезоне провел за «Арсенал» во всех турнирах 25 матчей, забил 15 голов, сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что габонец не желает выступать за «Арсенал» из-за их неконкурентноспособности. По ходу этого сезона Обамеянг был назначен капитаном «канониров». Его контракт рассчитан до лета 2021 года.