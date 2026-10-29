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«Борнмут» разгромил «Астон Виллу» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Борнмута» после гола.
Фото Reuters

«Борнимут» выиграл у «Астон Виллы» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 3:0. Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Забитыми голами отметились Льюис Кук, Амин Адли и Альваро Родригес.

Следующий соперник «Борнмута» определится после жеребьевки.

Кубок английской лиги. 4-й раунд.
28 октября, 22:45. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Борнмут
3:0
Астон Вилла

В других встречах «Сандерленд» выиграл у «Брентфорда» (3:2), а «Кристал Пэласу» хватило одного гола Эдварда Нкетиа для победы над «Фулхэмом» (1:0).

Кубок английской лиги. 4-й раунд.
28 октября, 22:45. Stadium of Light (Сандерленд)
Сандерленд
3:2
Брентфорд
Кубок английской лиги. 4-й раунд.
28 октября, 22:45. Крэйвен Коттедж (Лондон)
Фулхэм
0:1
Кристал Пэлас
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ФК Астон Вилла
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
ФК Сандерленд
ФК Фулхэм
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«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Брайтон» в Кубке английской лиги

«Ливерпуль» в серии пенальти победил «Челси» и вышел в 1/4 финала Кубка английской лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
2
 Ман. Сити 8 7 0 1 20-9 21
3
 Брайтон 8 5 1 2 23-7 16
4
 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
5
 Челси 8 4 1 3 17-15 13
6
 Лидс 8 2 5 1 9-6 11
7
 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
8
 Брентфорд 8 2 5 1 14-9 11
9
 Ньюкасл 8 3 2 3 12-14 11
10
 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
11
 Халл Сити 8 2 4 2 9-8 10
12
 Ипсвич 8 3 1 4 12-16 10
13
 Борнмут 8 2 3 3 12-13 9
14
 Тоттенхэм 8 2 3 3 8-10 9
15
 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
16
 Кристал Пэлас 8 2 1 5 9-19 7
17
 МЮ 8 1 4 3 10-13 7
18
 Ковентри 8 2 0 6 6-15 6
19
 Нот. Форест 8 1 3 4 6-10 6
20
 Сандерленд 8 1 2 5 6-14 5
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31.10 15:30 Челси – МЮ - : -
31.10 18:00 Борнмут – Лидс - : -
31.10 18:00 Брентфорд – Нот. Форест - : -
31.10 18:00 Ковентри – Сандерленд - : -
31.10 18:00 Халл Сити – Ипсвич - : -
31.10 18:00 Ман. Сити – Брайтон - : -
31.10 20:30 Тоттенхэм – Кристал Пэлас - : -
31.10 23:00 Астон Вилла – Фулхэм - : -
1.11 19:30 Ливерпуль – Арсенал - : -
2.11 23:00 Ньюкасл – Эвертон - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 5 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 6 1 1
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