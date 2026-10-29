«Борнмут» разгромил «Астон Виллу» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

«Борнимут» выиграл у «Астон Виллы» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 3:0. Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Забитыми голами отметились Льюис Кук, Амин Адли и Альваро Родригес.

Следующий соперник «Борнмута» определится после жеребьевки.

Кубок английской лиги. 4-й раунд.

28 октября, 22:45. Виталити Стэдиум (Борнмут)

В других встречах «Сандерленд» выиграл у «Брентфорда» (3:2), а «Кристал Пэласу» хватило одного гола Эдварда Нкетиа для победы над «Фулхэмом» (1:0).

Кубок английской лиги. 4-й раунд.

28 октября, 22:45. Stadium of Light (Сандерленд)