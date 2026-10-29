«Борнмут» разгромил «Астон Виллу» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги
«Борнимут» выиграл у «Астон Виллы» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 3:0. Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Забитыми голами отметились Льюис Кук, Амин Адли и Альваро Родригес.
Следующий соперник «Борнмута» определится после жеребьевки.
В других встречах «Сандерленд» выиграл у «Брентфорда» (3:2), а «Кристал Пэласу» хватило одного гола Эдварда Нкетиа для победы над «Фулхэмом» (1:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|8
|7
|0
|1
|13-5
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|7
|0
|1
|20-9
|21
|
3
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|23-7
|16
|
4
|Ливерпуль
|8
|4
|3
|1
|11-8
|15
|
5
|Челси
|8
|4
|1
|3
|17-15
|13
|
6
|Лидс
|8
|2
|5
|1
|9-6
|11
|
7
|Астон Вилла
|8
|3
|2
|3
|9-12
|11
|
8
|Брентфорд
|8
|2
|5
|1
|14-9
|11
|
9
|Ньюкасл
|8
|3
|2
|3
|12-14
|11
|
10
|Эвертон
|8
|2
|4
|2
|8-9
|10
|
11
|Халл Сити
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
12
|Ипсвич
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|
13
|Борнмут
|8
|2
|3
|3
|12-13
|9
|
14
|Тоттенхэм
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
15
|Фулхэм
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
16
|Кристал Пэлас
|8
|2
|1
|5
|9-19
|7
|
17
|МЮ
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|
18
|Ковентри
|8
|2
|0
|6
|6-15
|6
|
19
|Нот. Форест
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|
20
|Сандерленд
|8
|1
|2
|5
|6-14
|5
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.10
|15:30
|Челси – МЮ
|- : -
|31.10
|18:00
|Борнмут – Лидс
|- : -
|31.10
|18:00
|Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|31.10
|18:00
|Ковентри – Сандерленд
|- : -
|31.10
|18:00
|Халл Сити – Ипсвич
|- : -
|31.10
|18:00
|Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|31.10
|20:30
|Тоттенхэм – Кристал Пэлас
|- : -
|31.10
|23:00
|Астон Вилла – Фулхэм
|- : -
|1.11
|19:30
|Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|2.11
|23:00
|Ньюкасл – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|5
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|6
|1
|1
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