Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" ведет переговоры по нескольким футболистам"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес после домашней победы в 24-м туре чемпионата Англии над "Манчестер Сити"​ (2:1) намекнул на усиление в преддверии закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

– До игры c "Ман Сити" я знал, что "Ньюкасл" ведет переговоры по нескольким футболистам, – приводит слова Бенитеса Sky Sports. – Надеюсь, что завтра (среда – прим. "СЭ") у нас будут хорошие новости, и это означает, что станет больше игроков в команде. Сегодня (во вторник – прим. "СЭ") перед игрой мне сказали, что достигнут результат по нескольким новым футболистам. Они могут быть стать хорошим усилением для "Ньюкасла".

Напомним, что зимнее трансферное окно в Англии закрывается 31 января.

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