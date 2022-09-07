Причиной отставки Тухеля с поста главного тренера «Челси» мог стать Роналду

Причиной увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси» мог стать отказ немецкого специалиста подписать контракт с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Тодд Боэли хотел осуществить трансфер 37-летнего португальца в лондонский клуб. Немецкий специалист был против перехода и отказался объяснять причины своего решения.

49-летний Тухель возглавлял лондонскую команду с января 2021 года, вместе с лондонским клубом специалист выиграл Лигу чемпионов сезона-2020/21, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.