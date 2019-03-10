Пьер-Эмерик Обамеянг: "Арсенал" голоден и хочет в Лигу чемпионов"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг надеется, что его команда вернется в Лигу чемпионов. В последнем матче чемпионата Англии "канониры" обыграли "Манчестер Юнайтед" (2:0), а габонец отличился голом с пенальти.

– Я допустил промах в матче с "Тоттенхэмом", но сегодня был сосредоточен и забил, – цитирует ВВС Обамеянга. – Это нужно отрабатывать все время, что я и делал. Поэтому был уверен в себе.

Команда показала характер. Все в наших руках. Мы знаем, что будет тяжело финишировать в первой четверке, но нужно было обязательно победить "МЮ". Теперь у нас больше шансов. Мы голодны и хотим вернуться в Лигу чемпионов.