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Отец 19-летнего Холанна считает, что Эрлину подойдет АПЛ

21:24
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Альф-Инге Холанн, отец 19-летнего нападающего «Зальцбурга» Эрлина Холлана, предположил, чемпионат какой страны подойдет для его сына. Альф-Инге ранее играл в АПЛ.

— Он был фанатом «Лидса», фанатом «Манчестер Сити» и фанатом «Ноттингем Форест», — цитирует Холанна-старшего talkSPORT. —  Он следовал за мной, но это то, что вы делаете в детстве. Думаю, что однажды он хотел бы играть в АПЛ. Когда это произойдет, я не знаю. Это очень сложная лига. Она подходит ему.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

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