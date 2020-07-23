Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил важность победы над «Челси» в 37-м туре чемпионата Англии ввиду церемонии награждения, которая была запланирована после игры. Также он добавил, что хочет одержать победу в заключительной игре сезона.

— Каково получить этот трофей? Абсолютно необычно... мы не сравниваем, потому что раньше его не выигрывали, — цитирует пресс-служба клуба Клоппа. — Все могло бы быть лучше, и мы знаем это, но могло бы быть и хуже, если бы мы не победили «Челси»... эти парни особенные. Очень горжусь тем, что сегодня играли в открытый футбол, и, конечно, забили хорошие голы. Невероятные голы, супер футбол, что позволяет наслаждаться нам оставшейся частью ночи.

Конечно, у нас есть пространство и потенциал для улучшения, и мы будем над этим работать. Но, очевидно, не сегодня вечером. Сейчас у нас вечеринка, потом надо восстановиться и отправиться на матч в Ньюкасл. У нас 96 очков, и было бы очень хорошо, если бы мы могли получить 99. Это будет сложно, но кого это волнует — сегодня тоже было очень трудно, потому что «Челси» был так хорош, но мои парни все равно сделали это.