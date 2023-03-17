Маунт пропустит матчи отбора на Евро-2024

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер сообщил, что полузащитник «синих» и сборной Англии Мейсон Маунт пропустит матчи отбора к Евро-2024 против Италии и Украины.

16 марта команда «трех львов» огласила окончательный список на встречи отбора к чемпионату Европы 2024, в которых также числился Маунт.

«Маунт не был готов на все 100% в последних матчах, поэтому он до сих пор не играет. Он пропустит встречи сборной Англии в отборе к Евро-2024», — приводит слова Поттера BBC.

Сообщается, что в настоящее время хавбек восстанавливается после ушиба таза.

24-летний хавбек сыграл за «Челси» 32 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач.