Полузащитник Марч продлил контракт с «Брайтоном»

«Брайтон» на официальном сайте объявил, что полузащитник Солли Марч продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 28-летнего англичанина рассчитано до 30 июня 2026 с возможной функцией продления еще на один сезон.

Марч выступает за основную команду «Брайтона» с 2013 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Марч провел 29 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.