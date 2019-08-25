«Манчестер Юнайтед» обсудит с руководством Twitter проблемы расизма в сети

Руководство Twitter выступило с официальным заявлением после серии оскорблений на расовой почве в отношении четырех футболистов АПЛ и чемпионшипа.

«В течение ближайших недель руководство Twitter встретится с представителями «Манчестер Юнайтед». Мы также приглашаем все заинтересованные стороны принять участие в нашей дискуссии. К сожалению, в последнее время мы столкнулись с участившимся проявлением расизма. Такому поведению не место на нашей платформе! Вместе с «МЮ» и другими заинтересованными сторонами мы будем искать выход из сложившейся ситуации» — говорится в заявлении Twitter

Представители Twitter добавили, что уже начали серьезно бороться с распространителями расистских оскорблений. Аккаунты, с которых рассылались сообщения в адрес полузащитника Поля Погба и форварда Маркуса Рэшфорда, забанены.