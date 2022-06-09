«Челси» хочет отдать Лукаку в аренду за 25 миллионов евро и купить Жезуса

«Челси» планирует отдать нападающего Ромелу Лукаку в аренду, сообщает Goal.

По информации источника, лондонский клуб хочет получить 25 миллионов евро за аренду 29-летнего бельгийца.

Отмечается, что нападающий готов снизить зарплату на 40 процентов.

При этом юрист Лукаку изучает возможность его возвращения в «Интер».

Также сообщается, что в качестве замены Лукаку «Челси» видит нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Лондонский клуб готов сделать предложение по трансферу 25-летнего бразильца.

В прошедшем сезоне Лукаку забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах. На счету Жезуса 13 голов и 11 передач в 41 встречах за «Манчестер Сити».