Дубль Диаса принес «Ливерпулю» победу над «Борнмутом»
«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 5-го тура чемпионата Англии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».
Дубль в матче оформил Луис Диас, который забил на 26-й и 28-й минутах. Еще один год забил Дарвин Нуньес (37-я минута).
«Ливерпуль» набрал 12 очков в 5 матчах и занимает второе место место в таблице АПЛ. «Борнмут» (5) находится на 11-й строчке.
В других матчах «Фулхэм» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 3:1, а «Саутгемптон» сыграл вничью с клубом «Ипсвич» (1:1).
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
3
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
4
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
6
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
7
|Брайтон
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
8
|Нот. Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|
12
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
15
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
16
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
17
|Кр. Пэлас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.09
|14:30
|
Вест Хэм – Челси
|0 : 3
|21.09
|17:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|3 : 1
|21.09
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|3 : 1
|21.09
|17:00
|
Лестер – Эвертон
|1 : 1
|21.09
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 0
|21.09
|17:00
|
Саутгемптон – Ипсвич
|1 : 1
|21.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|3 : 1
|21.09
|19:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|22.09
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|0
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