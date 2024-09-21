Дубль Диаса принес «Ливерпулю» победу над «Борнмутом»

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче 5-го тура чемпионата Англии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

Дубль в матче оформил Луис Диас, который забил на 26-й и 28-й минутах. Еще один год забил Дарвин Нуньес (37-я минута).

«Ливерпуль» набрал 12 очков в 5 матчах и занимает второе место место в таблице АПЛ. «Борнмут» (5) находится на 11-й строчке.

В других матчах «Фулхэм» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 3:1, а «Саутгемптон» сыграл вничью с клубом «Ипсвич» (1:1).