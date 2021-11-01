Ван де Бек может в январе стать игроком «Барселоны»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек может стать игроком «Барселоны» зимой, сообщает Sport.es.

По данным источника, футболист хочет стать игроком испанского клуба в ближайшее трансферное окно. «Барселона» всегда хотела купить хавбека для усиления центра поля. В клубе считают, что он сможет заменить несостоявшийся трансфер полузащитника «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдума.

«Барселона» хочет купить игрока с опцией выкупа, так как сейчас у испанского клуба не лучшее финансовое положение.