Кавани может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что новичок команды, нападающий Эдинсон Кавани может впервые выйти на поле в составе «красных дьяволов» в матче 6-го тура АПЛ против «Челси».

— Эдинсон уже давно не играл, ему нужно было время на подготовку, — приводит Sky Sports слова Сульшера. — Сейчас Кавани в форме, он следил за собой. Он две недели был на карантине, но мы предоставили ему все условия, тренажеры и беговую дорожку. Он каждый день отправлял нам видео и данные занятий. Кавани не был готов сыграть с «ПСЖ», было слишком рано, он еще недостаточно привел себя в форму. Сейчас Эдинсон проделал всю необходимую работу, надеюсь, он готов к матчу с «Челси».

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» этой осенью на правах свободного агента.