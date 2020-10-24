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Кавани может дебютировать за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

10:15
Эдинсон Кавани. Фото Instagram
Эдинсон Кавани. Фото Instagram
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что новичок команды, нападающий Эдинсон Кавани может впервые выйти на поле в составе «красных дьяволов» в матче 6-го тура АПЛ против «Челси».

— Эдинсон уже давно не играл, ему нужно было время на подготовку, — приводит Sky Sports слова Сульшера. — Сейчас Кавани в форме, он следил за собой. Он две недели был на карантине, но мы предоставили ему все условия, тренажеры и беговую дорожку. Он каждый день отправлял нам видео и данные занятий. Кавани не был готов сыграть с «ПСЖ», было слишком рано, он еще недостаточно привел себя в форму. Сейчас Эдинсон проделал всю необходимую работу, надеюсь, он готов к матчу с «Челси».

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» этой осенью на правах свободного агента.

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