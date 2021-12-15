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Хосеп Гвардиола: «Нам нужен Де Брейне»

05:24
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 17-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (7:0) рассказал о важности полузащитника Кевина Де Брейне для команды.

«Да, мы провели очень хороший матч, - цитирует специалиста официальный Twitter клуба. – В прошлом сезоне мы потеряли пять очков против «Лидса» с теми же парнями, что и сегодня, за исключением Джека (Грилиша – Прим. «СЭ»). Это была хорошая игра. Атмосфера на стадионе была невероятная.

Де Брейне? Мы нуждались в нем. Мы были вместе шесть сезонов. То, что он сделал для меня, это просто невероятно. Постепенно он вернется. Ему было тяжело на старте сезон, он потерял ритм из-за коронавируса. Надеюсь, он сможет вернуть ритм, потому что мы нуждаемся в Кевине.

Я знаю, насколько хорош «Лидс». Они делают уникальные вещи. Они лучшие в этом. Но наш темп и наше терпение помогли нам выиграть матч».

Де Брейне сделал дубль в этой игре.  «Сити» набрал 41 очко и занимает первое место. У «Лидса» 16 очков. На данный момент команда на 16-й позиции.

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Евгений Петров все материалы автора

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