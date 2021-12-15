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«Ньюкасл» хочет арендовать Деле Алли с правом выкупа

06:58
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«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «сороки» вступили в переговоры со «шпорами» и хотят арендовать 25-летнего англичанина до конца сезона-2021/22. При этом «Ньюкасл» настаивает, чтобы в договор был включен пункт, согласно которому клуб мог бы выкупить футболиста.

В сезоне-2021/22 Деле Алли провел 14 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.teamtalk.com/newcastle-united/exclusive-toon-contact-dele-alli-over-deal-but-want-clause-included

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Иван Торопцев все материалы автора

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