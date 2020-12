Эванс продлил контракт с «Лестером»

Защитник «Лестера» Джонатан Эванс продлил контракт с клубом до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний футболист из Северной Ирландии воспользовался опцией продления на год, ранее у него было соглашение до 2022 года.

В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел 12 матчей и отдал голевую передачу.

Pleased with today's news, Foxes fans? ?



Give us your reaction to #Evans2023 ?? pic.twitter.com/PjqcajpziM