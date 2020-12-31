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Эванс продлил контракт с «Лестером»

19:48
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Защитник «Лестера» Джонатан Эванс продлил контракт с клубом до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний футболист из Северной Ирландии воспользовался опцией продления на год, ранее у него было соглашение до 2022 года.

В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел 12 матчей и отдал голевую передачу.

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