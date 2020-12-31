Эванс продлил контракт с «Лестером»
19:48
Защитник «Лестера» Джонатан Эванс продлил контракт с клубом до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
32-летний футболист из Северной Ирландии воспользовался опцией продления на год, ранее у него было соглашение до 2022 года.
В нынешнем сезоне АПЛ футболист провел 12 матчей и отдал голевую передачу.
Pleased with today's news, Foxes fans? ?— Leicester City (@LCFC) December 31, 2020
Give us your reaction to #Evans2023 ?? pic.twitter.com/PjqcajpziM
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