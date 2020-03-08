«Челси» разгромил «Эвертон»
«Челси» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии разгромил «Эвертон» со счетом 4:0. В составе «синих» отличились Мэйсон Маунт, Педро, Виллиан и Оливье Жиру.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
29-й тур
«Челси» — «Эвертон» — 4:0 (2:0)
Голы: Маунт, 14 (1:0). Педро, 21 (2:0). Виллиан, 51 (3:0). Жиру, 54 (4:0).
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Баркли, Маунт (Джеймс, 60), Гилмор, Виллиан (Анджорин, 71), Педро, Жиру (Бройя, 86).
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, М-л.Кин, Холгейт, Сигурдссон, Андре Гомеш, Дэйвис (М-з.Кин, 58), Бернард (Уолкотт, 46), Калверт-Льюин (Гордон, 76), Ришарлисон.
Предупреждения: Андре Гомеш, 53. Зума, 82. Холгейт, 90+1.
Судья: Френд.
8 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/