«Челси» разгромил «Эвертон»

«Челси» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии разгромил «Эвертон» со счетом 4:0. В составе «синих» отличились Мэйсон Маунт, Педро, Виллиан и Оливье Жиру.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Челси» — «Эвертон» — 4:0 (2:0)

Голы: Маунт, 14 (1:0). Педро, 21 (2:0). Виллиан, 51 (3:0). Жиру, 54 (4:0).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Рюдигер, Баркли, Маунт (Джеймс, 60), Гилмор, Виллиан (Анджорин, 71), Педро, Жиру (Бройя, 86).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, М-л.Кин, Холгейт, Сигурдссон, Андре Гомеш, Дэйвис (М-з.Кин, 58), Бернард (Уолкотт, 46), Калверт-Льюин (Гордон, 76), Ришарлисон.

Предупреждения: Андре Гомеш, 53. Зума, 82. Холгейт, 90+1.

Судья: Френд.

8 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».