«Владение мячом». Моуринью показал фото 2014 года с Джеррардом
19:30
Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью в Instagram опубликовал фото семилетней давности с матча чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:0), на котором Стивен Джеррард пытается отобрать мяч у португальского специалиста.
«Энфилд». 27 апреля 2014 года. Владение мячом», — подписал фото Моуринью.
19 апреля «Тоттенхэм» на официальном сайте сообщил об отставке главного тренера Жозе Моуринью и его тренерского штаба. Он занимал пост с ноября 2019 года.
На момент увольнения команда шла на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков.
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