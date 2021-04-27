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«Владение мячом». Моуринью показал фото 2014 года с Джеррардом

19:30
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Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью в Instagram опубликовал фото семилетней давности с матча чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:0), на котором Стивен Джеррард пытается отобрать мяч у португальского специалиста.

«Энфилд». 27 апреля 2014 года. Владение мячом», — подписал фото Моуринью.

 

19 апреля «Тоттенхэм» на официальном сайте сообщил об отставке главного тренера Жозе Моуринью и его тренерского штаба. Он занимал пост с ноября 2019 года.

На момент увольнения команда шла на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков.

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COK2GSHpB-u/

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