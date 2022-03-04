Бернарду Силва сообщил, что встретится с руководством «Манчестер Сити» в конце сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своем будущем в команде.

«В конце сезона я собираюсь встретиться с представителями «Манчестер Сити» и решить, что будет лучше для обеих сторон. Мы находимся в середине сезона и хотим выигрывать трофеи. Сейчас не время говорить о моем будущем», — приводит слова игрока журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Times.

16 февраля главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хочет, чтобы клуб продлил контракт с Силвой.

В текущем сезоне 27-летний португалец забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 35 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.