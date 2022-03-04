Юрген Клопп не уверен, что покинет «Ливерпуль» по завершению контракта в 2024 году
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не знает, покинет ли команду по завершении срока действия контракта в 2024 году.
«План все тот же, ничего не изменилось. Но если я решу уйти в 2024 году, это не будет зависить от качества состава команды. Мы все делаем на долгосрочную перспективу. Этот клуб должен быть еще лучше, даже когда меня здесь не будет. Таков план», — цитирует Клоппа RTE.
«Ливерпуль» с 60 очками занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|27
|21
|3
|3
|64-17
|66
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Вест Хэм
|27
|13
|6
|8
|46-34
|45
|
7
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|
8
|Вулверхэмптон
|26
|12
|4
|10
|24-21
|40
|
9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|
10
|Брайтон
|26
|7
|12
|7
|25-30
|33
|
11
|Астон Вилла
|25
|9
|3
|13
|33-37
|30
|
12
|Лестер
|24
|8
|6
|10
|39-43
|30
|
13
|Кр. Пэлас
|27
|6
|12
|9
|37-38
|30
|
14
|Ньюкасл
|25
|5
|10
|10
|28-45
|25
|
15
|Брентфорд
|27
|6
|6
|15
|27-44
|24
|
16
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|29-60
|23
|
17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|
18
|Бернли
|25
|3
|12
|10
|22-32
|21
|
19
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|
20
|Норвич
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|23:00
|
Саутгемптон – Норвич
|2 : 0
|26.02
|15:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|0 : 4
|26.02
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|0 : 2
|26.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|1 : 1
|26.02
|18:00
|
МЮ – Уотфорд
|0 : 0
|26.02
|18:30
|
Брайтон – Астон Вилла
|0 : 2
|26.02
|20:30
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 1
|27.02
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|16.03
|23:15
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|14
|1
|5
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