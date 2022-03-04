Юрген Клопп не уверен, что покинет «Ливерпуль» по завершению контракта в 2024 году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не знает, покинет ли команду по завершении срока действия контракта в 2024 году.

«План все тот же, ничего не изменилось. Но если я решу уйти в 2024 году, это не будет зависить от качества состава команды. Мы все делаем на долгосрочную перспективу. Этот клуб должен быть еще лучше, даже когда меня здесь не будет. Таков план», — цитирует Клоппа RTE.

«Ливерпуль» с 60 очками занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров.