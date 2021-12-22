Колашинац может продолжить карьеру в «Уотфорде»

«Уотфорд» интересуется защитником «Арсенала» Сеадом Колашинацом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «канониры» не рассчитывают на 28-летнего боснийца и готовы отпустить его в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в подписании футболиста заинтересован главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери.

В сезоне-2021/22 Колашинац принял участие в 4 матчах «Арсенала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermakt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.