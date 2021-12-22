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Колашинац может продолжить карьеру в «Уотфорде»

11:26
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«Уотфорд» интересуется защитником «Арсенала» Сеадом Колашинацом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «канониры» не рассчитывают на 28-летнего боснийца и готовы отпустить его в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в подписании футболиста заинтересован главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери.

В сезоне-2021/22 Колашинац принял участие в 4 матчах «Арсенала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermakt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/12/21/transfer-notebook-newcastle-leading-race-sign-spurs-centre-back/

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Иван Торопцев все материалы автора

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