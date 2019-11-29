«Арсенал» уволил Эмери

«Арсенал» уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды, о чем сообщил на своем официальном сайте.

— Решение было принято в связи с тем, что результаты и выступления не были на требуемом уровне, — говорится в сообщении клуба. — Мы попросили Фредди Юнгберга взять на себя ответственность за первую команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Мы уверены в том, что Фредди поведет нас вперед. Сейчас идет поиск нового главного тренера, и мы объявим, когда этот процесс будет завершен.

Накануне «Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче группового турнира Лиги Европы со счетом 1:2, сохранив лидерство в группе F и шансы на выход в плей-офф, однако вызвав при этом недовольство со стороны болельщиков.

В чемпионате Англии «Арсенал» с 18 очками в 13 играх занимает восьмое место в турнирной таблице, одержав всего четыре победы.

Эмери стал главным тренером «Арсенала» 23 мая 2018 года. В сезоне-2018/19 клуб занял пятое место в турнирной таблице, не попав в Лигу чемпионов, но дойдя до финала Лиги Европы и уступив там «Челси».

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