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«Арсенал» может купить Эриксена

14:58
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«Арсенал» интересуется полузащитником «Интера» Кристианом Эриксеном, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «канониры» рассматривают 28-летнего датчанина в качестве одной из трансферных целей на январь. Сообщается, что для покупки хавбека клубу сначала нужно продать Месута Езила.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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