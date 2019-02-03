Агуэро забил самый быстрый гол АПЛ последних 4 лет и сделал 10-й хет-трик. Больше - только у Ширера

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сделал хет-трик в матче чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1). Счет он открыл на 48-й секунде. Это самый быстрый гол английской премьер-лиги последних четырех лет. 6 декабря 2014 года Питер Крауч отличился в составе "Стоук Сити" на 14-й секунде.

Для Агуэро это десятый хет-трик в английской премьер-лиге. Больше него хет-триков делал только Алан Ширер. Легендарный форвард в составе "Блэкберна" и "Ньюкасла"​ сделал 11 хет-триков. Он является лучшим бомбардиром в истории турнира (260 голов), Агуэро – восьмой со 157 мячами.