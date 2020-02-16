Восемь болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП

Восемь болельщиков «Барселоны» (Эквадор) скончались в результате ДТП. Трагедия произошла в Перу.

Как сообщает El Universo, болельщики возвращались с матча отборочного раунда Кубка Либертадорес против перуанского «Спортинг Кристаль» (1:2). Автобус, в котором они ехали, перевернулся. Восемь человек погибли. Всего в автобусе было 50 пассажиров. Часть из них получила небольшие повреждения, другие получили серьезные травмы. Всего пострадали 30 человек.

12 раненых были доставлены в Эквадор на двух самолетах национальной полиции. Тела погибших планируют отправить сегодня.