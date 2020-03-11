«Палмейрас» обыграл «Гуарани» благодаря хет-трику Луиза Адриану

«Палмейрас» на своем поле выиграл у «Гуарани» в матче Кубка Либертадорес (3:1). Хет-трик в составе бразильской команды оформил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.

Кубок Либертадорес

Группа B

«Палмейрас» — «Гуарани А» — 3:1 (0:0)

Голы: Луиз Адриану, 53 (1:0). Луиз Адриану, 73 (2:0). Луиз Адриану, 82 (3:0). Бобадилья, 88 (3:1).

11 марта. Сан-Паулу. Стадион «Альянс Парке».

«Боливар» — «Тигре» — 2:0 (0:0)

Голы: Флорес, 48 (1:0). Сааведра, 69 (2:0).

Ла-Пас. Стадион «Эрнандо Силес».

Группа E

«Универсидад Католика С» — «Америка де Кали» — 1:2 (1:1)

Голы: Вергара, 22 (0:1). Нуньес, 45+1 (1:1). Писано, 53 (1:2).

Сантьяго. Стадион «Сан Карлос де Апокиндо».

Группа G

«Сантос» — «Дельфин» — 1:0 (1:0)

Гол: Вериссимо, 30.

Сантос. Стадион «Вила Белмиро».

Группа H

«Бока Хуниорс» — «Индепендьенте М» — 3:0 (1:0)

Голы: Сальвио, 35 (1:0). Сальвио, 57 (2:0). Рейносо, 72 (3:0).

Буэнос-Айрес. Стадион «Альберто Х. Армандо».

«Либертад» — «Каракас» — 3:2 (1:2)

Голы: Феррейра, 19 (1:0). Контрерас, 26 (1:1). Бланко, 43 (1:2). Феррейра, 64 (2:2). Франко, 80 (3:2).

Удаление: Вильянуэва (К), 76.

Асунсьон. Стадион «Дефенсорес дель Чако».