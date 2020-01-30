«Гуарани» разгромила «Сан-Хосе», «Барселона Гуаякиль» обыграла «Прогресо»

«Гуарани» переиграла «Сан-Хосе» в матче 1-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (4:0). В другой встрече «Барселона Гуаякиль» выиграла у «Прогресо».

Кубок Либертадорес

1-й отборочный раунд

«Гуарани А» — «Сан-Хосе» — 4:0 (2:0)

Голы: Бенитес, 17 (1:0). Мана, 25 (2:0). Фернандес, 78 (3:0). Редес, 84 (4:0).

Асунсьон. Стадион «Луис Альфонсо Джаньи».

«Барселона Гуаякиль» — «Прогресо» — 3:1 (1:0)

Голы: Диас, 13 (1:0). Россо, 56 (1:1). Мартинес, 57 (2:1). Веласко, 73 (3:1).

Гуаякиль. Стадион «Монументаль Исидро Ромеро Карбо».