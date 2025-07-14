Луис Энрике — о потасовке после финала КЧМ: «Я только и делал, что пытался этого избежать»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал потасовку после финала клубного ЧМ против «Челси» (0:3).

«В конце матча произошла ситуация, которой, как мне кажется, можно было бы избежать всем. Моей целью всегда было разнять игроков. В самом конце возникли толчки, я только и делал, что пытался этого избежать. Я также видел, как Мареска тоже кого-то толкал... У меня нет проблем с тем, чтобы поделиться своими чувствами. Это была ситуация, которой все могли бы избежать. Я постараюсь, чтобы она не получила развития. Повторю, это было не лучшим решением, и мне нечего больше добавить», — приводит слова Энрике Marca.

После финального свистка между футболистами началась потасовка, а главный тренер парижан Луис Энрике в гневе схватил за горло и толкнул нападающего «Челси» Жоао Педро, который стал автором третьего гола английского клуба.

«Челси» во второй раз в истории выиграл клубный чемпионат мира. В финале 2021 года команда из Лондона победила «Палмейрас».