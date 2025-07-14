Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

14 июля 2025, 02:12

Луис Энрике — о потасовке после финала КЧМ: «Я только и делал, что пытался этого избежать»

Сергей Разин
корреспондент
Потасовка после финала КЧМ «Челси» — «ПСЖ» (3:0).
Фото Getty Images

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал потасовку после финала клубного ЧМ против «Челси» (0:3).

«В конце матча произошла ситуация, которой, как мне кажется, можно было бы избежать всем. Моей целью всегда было разнять игроков. В самом конце возникли толчки, я только и делал, что пытался этого избежать. Я также видел, как Мареска тоже кого-то толкал... У меня нет проблем с тем, чтобы поделиться своими чувствами. Это была ситуация, которой все могли бы избежать. Я постараюсь, чтобы она не получила развития. Повторю, это было не лучшим решением, и мне нечего больше добавить», — приводит слова Энрике Marca.

Луис Энрике полез в драку после разгрома «ПСЖ» от «Челси»: сдали нервы

После финального свистка между футболистами началась потасовка, а главный тренер парижан Луис Энрике в гневе схватил за горло и толкнул нападающего «Челси» Жоао Педро, который стал автором третьего гола английского клуба.

«Челси» во второй раз в истории выиграл клубный чемпионат мира. В финале 2021 года команда из Лондона победила «Палмейрас».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Луис Энрике (тренер)
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дуэ признан лучшим молодым игроком клубного ЧМ, Санчес — лучший вратарь

Мареска — о финале КЧМ: «Челси» выиграл матч в первые десять минут»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости