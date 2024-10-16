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Василий Березуцкий пошутил над Слуцким: «Финал «Мастерс» можно смотреть по-разному»

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Экс-защитник ЦСКА и сборной России по футболу, тренер «Шанхай Шеньхуа» Василий Березуцкий пошутил над своим коллегой Леонидом Слуцким после публикации совместной фотографии с трибуны на «Шанхай Мастерс».

Россияне посетили финал теннисного турнира, который прошел 13 октября. В финале итальянец Янник Синнер победил серба Новака Джоковича (7:6, 6:3). Камера запечатлела Слуцкого в тот момент, когда он ел закуски из коробки.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа» с 2024 года. Команда под его руководством команда идет на 2-м месте в чемпионате Китая, набрав 70 очков после 27 туров. Отставание от лидера составляет 2 очка. Также «Шеньхуа» одержал 1 победу в 2 матчах элитного группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Василий Березуцкий
Леонид Слуцкий
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