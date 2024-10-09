Головин: «Переезд Слуцкого в Китай не удивил. Мы часто общаемся, созваниваемся раз в неделю»

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил работу главного тренера Леонида Слуцкого в Китае.

— Общаешься ли ты с Леонидом Слуцким? Удивил переезд в Китай?

— Не удивил. Мы часто общаемся, бывает, и раз в неделю созваниваемся. Сейчас, может, пореже, у него тяжелый график. Но я заранее знал, какие варианты он рассматривал, мы близки по сей день. За ним я слежу. Слава богу, что все у него получается. Желаю ему успехов и дальше.

В китайском чемпионате команда Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» идет на втором месте после 27 туров и отстает от лидера «Шанхай Порт» на 2 очка.