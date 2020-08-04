Сколько здоровых игроков нужно для проведения матча? Ответ УЕФА

УЕФА на своем сайте опубликовал специальные правила проведения отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21. В связи с пандемией коронавируса они будут состоять из одного матча, кроме заключительного раунда отбора ЛЧ.

Указано, что отдельные случаи положительных тестов на коронавирус не будут приводить к переносу игры. В таком случае матч должен состояться по графику. Исключение может быть в том случае, если власти страны, где должна пройти игра, потребуют отправиться на карантин всю команду или значительную группу игроков.

Если в команде есть 13 зарегистрированных игроков, которые готовы играть, матч перенесен не будет. Если в ней меньше 13 здоровых футболистов или нет ни одного вратаря, УЕФА может разрешить перенос матча при условии, что местные власти позволят провести новое тестирование, чтобы в дальнейшем в клубе было 13 или больше футболистов с отрицательным тестом на COVID-19. Клубу могут разрешить заявить игроков, которые не попали в состав команды на еврокубки, но зарегистрированы в своей национальной ассоциации.

Если не будет никакой возможности провести матч в сроки, установленные регламентом, ответственность будет нести клуб, в котором произошла вспышка коронавируса. Ему будет засчитано поражение 0:3. Если положительный тест сдаст арбитр, УЕФА может в исключительном порядке сменить бригаду арбитров, причем они могут представлять ту же страну, что и один из клубов. Допускается также, что в таком случае будет обслуживать судья не из списка ФИФА.