Нойер: «Бавария» с первой минуты полностью доминировала»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что «Бавария» с первой минуты полностью доминировала. Что бы ни противопоставлял нам «Атлетико», у нас всегда находился ответ. Мы действовали как единое целое, выложились по максимуму и получили удовольствие от такой командной игры. Мы сыграли просто невероятно! В чемпионате «Атлетико» лишь на два очка отстает от «Барселоны». Поэтому наверняка не все ожидали, что сегодня игра будет развиваться таким образом. Очень здорово показать такую игру», — приводит официальный сайт УЕФА слова Нойера.

«Бавария» с 8 очками занимает 8-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» идет на 22-й строчке — 4 очка.