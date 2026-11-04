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Нойер: «Бавария» с первой минуты полностью доминировала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мануэль Нойер и Жозуа Киммих.
Фото AFP

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мне кажется, что «Бавария» с первой минуты полностью доминировала. Что бы ни противопоставлял нам «Атлетико», у нас всегда находился ответ. Мы действовали как единое целое, выложились по максимуму и получили удовольствие от такой командной игры. Мы сыграли просто невероятно! В чемпионате «Атлетико» лишь на два очка отстает от «Барселоны». Поэтому наверняка не все ожидали, что сегодня игра будет развиваться таким образом. Очень здорово показать такую игру», — приводит официальный сайт УЕФА слова Нойера.

«Бавария» с 8 очками занимает 8-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» идет на 22-й строчке — 4 очка.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Мануэль Нойер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Бавария
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