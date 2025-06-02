«Реал» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26
УЕФА опубликовал обновленную таблицу коэффициентов после окончания розыгрыша Лиги чемпионов.
Перед сезоном-2025/26 на первом месте расположился «Реал». В тройке идут «Манчестер Сити» и «Бавария». Финалисты Лиги чемпионов-2024/25 «ПСЖ» и «Интер» занимают пятое и шестое места.
В топ-200 рейтинга попали российские клубы — «Зенит» (126-е место), «Спартак» (137), «Локомотив» (157) и «Краснодар» (188).
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. «Реал» — 143,5
2. «Манчестер Сити» — 137,75
3. «Бавария» — 135,25
4. «Ливерпуль» — 125,5
5. «ПСЖ» — 118,5
6. «Интер» — 116,25
7. «Челси» — 109
8. «Боруссия» (Дортмунд) — 106,75
9. «Рома» — 104,5
10. «Барселона» — 103,25
11. «Манчестер Юнайтед» — 102,5
12. «Арсенал» — 98
13. «Байер» — 95,25
14. «Атлетико» — 93,5
15. «Бенфика» — 87,75
16. «Аталанта» — 82
17. «Вильярреал» — 82
18. «Порту» — 79,75
19. «Милан» — 78
20. «Лейпциг» — 78
22. «Ювентус» — 74,250
27. «Тоттенхэм» — 70,250
34. «Наполи» — 61
Российские клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.