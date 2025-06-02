Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

2 июня 2025, 06:31

«Реал» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26

Руслан Минаев

УЕФА опубликовал обновленную таблицу коэффициентов после окончания розыгрыша Лиги чемпионов.

Перед сезоном-2025/26 на первом месте расположился «Реал». В тройке идут «Манчестер Сити» и «Бавария». Финалисты Лиги чемпионов-2024/25 «ПСЖ» и «Интер» занимают пятое и шестое места.

В топ-200 рейтинга попали российские клубы — «Зенит» (126-е место), «Спартак» (137), «Локомотив» (157) и «Краснодар» (188).

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. «Реал» — 143,5

2. «Манчестер Сити» — 137,75

3. «Бавария» — 135,25

4. «Ливерпуль» — 125,5

5. «ПСЖ» — 118,5

6. «Интер» — 116,25

7. «Челси» — 109

8. «Боруссия» (Дортмунд) — 106,75

9. «Рома» — 104,5

10. «Барселона» — 103,25

11. «Манчестер Юнайтед» — 102,5

12. «Арсенал» — 98

13. «Байер» — 95,25

14. «Атлетико» — 93,5

15. «Бенфика» — 87,75

16. «Аталанта» — 82

17. «Вильярреал» — 82

18. «Порту» — 79,75

19. «Милан» — 78

20. «Лейпциг» — 78

22. «Ювентус» — 74,250

27. «Тоттенхэм» — 70,250

34. «Наполи» — 61

Футболисты &laquo;ПСЖ&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге чемпионов.Триумф «ПСЖ» изменит футбол: деньги и суперзвезды больше не играют решающей роли

Российские клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

Источник: УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
УЕФА
Читайте также
Нетаньяху назвал «ударом по Ирану» рамочное соглашение с Ливаном
Рынок акций обновил минимум за три года. Что это значит для инвестора
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
Змеи, магия вуду и воровство. Что происходит вокруг чемпионата мира 2026 по футболу
Умер почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
В МИД РФ заявили о стремлении обнулить последствия санкций Запада
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Макрон пожал руку Сафонову во время приема «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов

Кассано об «Интере»: «Худшее поражение в истории Лиги чемпионов»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости