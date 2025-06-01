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1 июня 2025, 23:27

Макрон пожал руку Сафонову во время приема «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«ПСЖ» на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Фото AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон пожал руку российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову на торжественном приеме в честь победы команды в Лиге чемпионов.

31 мая парижане разгромили «Интер» (5:0) в финале турнира. Российский голкипер провел всю игру в запасе.

Игроки и персонал парижан приехали на встречу с президентом с трофеем.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира.

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Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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