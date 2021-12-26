Лерой Сане считает «Баварию» одним из фаворитов Лиги чемпионов
Полузащитник «Баварии» Лерой Сане поделился мнением шансах команды выиграть чемпионат Германии и Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022.
«Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в таблице бундеслиги. Мы хотим стать чемпионами, безусловно, — приводит слова Сане Bayern&Germany. — В Лиге чемпионов, как и обычно, маленькие детали и игровые кондиции на конкретный день имеют решающее значение в этом соревновании. Я еще не выигрывал трофей, поэтому особенно мотивирован.
Что касается фаворитов Лиги чемпионов, то на данный момент считаю нас сильнейшими с Европе наряду с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси». Но нужно понимать, что форма команд может быстро измениться к концу сезона".
16 февраля «Баварии» предстоит сыграть первый матч 1/8 финала ЛЧ против «Зальцбурга». Ответная встреча пройдет 8 марта.
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