Квинси Промес: «Мы заслуживали большего в матче с «Челси»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес прокомментировал ничью в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (4:4).

— Мы заслуживали большего сегодня, но мы боролись за это очко, — написал Промес в своем Instagram.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 года. В составе москвичей Квинси стал чемпионом России-2017, тогда же завоевал Суперкубок страны. В общей сложности легионер провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.

«Челси» с 7 баллами располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. «Аякс» — 7 очков и первая строчка.

«Челси» — «Аякс»: все голы матча