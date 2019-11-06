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Квинси Промес: «Мы заслуживали большего в матче с «Челси»

10:17
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Нападающий «Аякса» Квинси Промес прокомментировал ничью в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (4:4).

— Мы заслуживали большего сегодня, но мы боролись за это очко, — написал Промес в своем Instagram.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 года. В составе москвичей Квинси стал чемпионом России-2017, тогда же завоевал Суперкубок страны. В общей сложности легионер провел 135 официальных матчей, забил 66 мячей и отдал 34 голевых передачи.

«Челси» с 7 баллами располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. «Аякс» — 7 очков и первая строчка.

«Челси» — «Аякс»: все голы матча

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