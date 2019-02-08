Кейн вернется в строй на месяц раньше. Он может сыграть с "Боруссией" в ЛЧ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн планирует вернуться в строй после травмы лодыжки, полученной в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед"​ (0:1), раньше срока. Ранее сообщалось, что форвард выбыл до марта. По инормации Sky Sports, англичанин приступит к тренировкам в ближайшее время.

Таким образом, есть вероятность, что Кейн сможет выйти на поле в ответном матче Лиги чемпионов против "Боруссии", который состоится 5 марта. Первая игра назначена на 13 февраля.

В текущем сезоне Кейн провел 31 матч за "Тоттенхэм", забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.