Чахланоглу: «Интер» сможет в этом сезоне выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу считает, что его команда сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Я верю, что мы можем сделать это в нынешнем сезоне. Не знаю почему, но у меня хорошее предчувствие. Мы вышли из очень сложной группы. «Порту» – очень сильная команда, но если мы сыграем так, как с «Барселоной» – мы можем выйти в четвертьфинал», – приводит слова Чалханоглу Corriere dello Sport.

В матче 1/8 финала турнира «Интеру» предстоит сыграть против «Порту» 22 февраля 2023 года, начало – 23.00 мск. Последний раз команда из Милана выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2009/10 под руководством Жозе Моуриньо.