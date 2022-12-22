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Сегодня, 12:55

Чахланоглу: «Интер» сможет в этом сезоне выиграть Лигу чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу считает, что его команда сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Я верю, что мы можем сделать это в нынешнем сезоне. Не знаю почему, но у меня хорошее предчувствие. Мы вышли из очень сложной группы. «Порту» – очень сильная команда, но если мы сыграем так, как с «Барселоной» – мы можем выйти в четвертьфинал», – приводит слова Чалханоглу Corriere dello Sport.

В матче 1/8 финала турнира «Интеру» предстоит сыграть против «Порту» 22 февраля 2023 года, начало – 23.00 мск. Последний раз команда из Милана выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2009/10 под руководством Жозе Моуриньо.

Хакан Чалханоглу
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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