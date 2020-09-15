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«Гент» прошел «Рапид» и сыграет с киевским «Динамо» за право выступать в Лиге чемпионов

23:23
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В матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Гент» победил венский «Рапид» (2:1).

В составе победителей отличились Никлас Дорш и Роман Яремчук. У гостей забил Демир Юсуф. Соперником «Гента» в заключительном, четвертом раунде отбора станет киевское «Динамо».

На этой стадии соперники уже проведут два матча. Игры четвертого раунда пройдут 22-23 и 29-30 сентября.

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

«Гент» (Бельгия) — «Рапид» Вена (Австрия) — 2:1 (1:0)

Голы: Дорш, 36 (1:0). Яремчук, 56 — с пенальти (2:0). Граховац, 90+3 (2:1).

Предупреждения: Хофманн, 5. Аразе, 22. Фунтас, 85. Демир, 90+1.

Судья: Экберг (Швеция).

15 сентября. Гент. Стадион «Геламко Арена».

Гент — Рапид В

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