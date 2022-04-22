Хет-трик Диегу Соузы принес «Гремиу» первую победу в сезоне

«Гремиу» переиграл «Гуарани» в матче 3-го тура чемпионата Бразилии — 3:1. Игра прошла в Порту-Алегри.

В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Диегу Соуза, который в сезоне-2013/14 выступал за харьковский «Металлист». У гостей единственный мяч забил Метус Перейра, арендованный зимой у «Крузейру».

Для «Гремиу» эта победа стала первой в сезоне. Команда поднялась на 3-е место в турнирной таблице. «Гуарани» с одним очком занимает предпоследнюю строчку.