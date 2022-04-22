Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 00:27

Хет-трик Диегу Соузы принес «Гремиу» первую победу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Гремиу» переиграл «Гуарани» в матче 3-го тура чемпионата Бразилии — 3:1. Игра прошла в Порту-Алегри.

В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Диегу Соуза, который в сезоне-2013/14 выступал за харьковский «Металлист». У гостей единственный мяч забил Метус Перейра, арендованный зимой у «Крузейру».

Для «Гремиу» эта победа стала первой в сезоне. Команда поднялась на 3-е место в турнирной таблице. «Гуарани» с одним очком занимает предпоследнюю строчку.

Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
0
Читайте также
Бузова встретилась с Губерниевым после скандала: тот принес конфеты с коньяком и предложил поцеловаться
Хамски опоздал, потом целовал руки и дарил коньяк в конфетах. Как мирились Губерниев и Бузова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пеле выписали из больницы после прохождения курса лечения
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости