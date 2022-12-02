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Сегодня, 03:17

Пеле объяснил, почему оказался в больнице

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пеле.
Фото Global Look Press

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле объяснил, почему на этой неделе был госпитализирован.

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать такие позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение!» — написал Пеле в социальной сети.

29 ноября 82-летний Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу. По информации СМИ, у бывшего футболиста был диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».

Пеле
Сборная Бразилии по футболу
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