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Сегодня, 04:06

«Интернасьонал» объявил об аренде Ренана у «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интернасьонал» официально подтвердил переход из «Зенита» защитника Роберта Ренана на правах аренды.

«Роберт Ренан — новый защитник «Интернасьонала». Капитан молодежной сборной Бразилии, 20-летний защитник приезжает на правах аренды из «Зенита», — говорится на странице клуба в Twitter.

20-летний защитник играет в «Зените» с января 2023 года. Ренан провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Роберт Ренан. «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал»

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