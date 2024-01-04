«Интернасьонал» объявил об аренде Ренана у «Зенита»

«Интернасьонал» официально подтвердил переход из «Зенита» защитника Роберта Ренана на правах аренды.

«Роберт Ренан — новый защитник «Интернасьонала». Капитан молодежной сборной Бразилии, 20-летний защитник приезжает на правах аренды из «Зенита», — говорится на странице клуба в Twitter.

20-летний защитник играет в «Зените» с января 2023 года. Ренан провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.