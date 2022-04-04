Новый виток борьбы Плющенко и Тутберидзе и топовые спортсменки вне десятки. Каким будет предстоящий сезон в нашем фигурном катании

В женском одиночном разряде у нас теперь столько звезд, что на международных соревнованиях россиянки могли бы занять первые десять мест.

Не исключен сценарий, при котором в следующем сезоне российские фигуристы смогут выступать только на национальном уровне (не под эгидой Международного союза конькобежцев), и это может сильно повлиять на решение некоторых спортсменов о продолжении карьеры. Но если представить, что все наши топовые фигуристы решат соревноваться в следующем году, то даже на национальном уровне скучно не будет. К ним присоединятся еще и те, кто недавно выступал по юниорам, а сейчас уже готовы ворваться во взрослые турниры.

Продолжат ли соревноваться Щербакова и Трусова?

Щербакова стала олимпийской чемпионкой в личном зачете буквально вопреки всему. Так что после Кубка Первого канала, где команда Ани победила, она сказала, что решение по продолжению карьеры будет напрямую зависеть от условий следующего сезона. Правда, в эфире Первого канала ученица Этери Тутберидзе скорректировала свои же слова и сообщила, что планирует дальше тренироваться и выступать. Сейчас же пока можно условно отнести Щербакову к продолжающим карьеру. И, каким бы ни было отношение к этой фигуристке, с ней конкуренция в женском одиночном катании только выиграет.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Александра Трусова неидеально, но прыгнула пять квадов в произвольной программе на Олимпиаде. С тех пор Русская Ракета на льду не появлялась — на тренировках она присутствует, но ни в одном шоу, в том числе в Саранске, ее не было. Трусова заявлена на гала-концерт Евгения Плющенко (что само по себе удивительно), наверняка ее ожидают и в гастрольном туре ее тренера Этери Тутберидзе. Сама же фигуристка обещала подумать над будущим: отсутствие хоть какого-то серьезного титула на взрослом уровне — явно весомый аргумент для продолжения карьеры.

Ситуация с Валиевой проста и сложна одновременно. Неизвестно, чем закончится допинговое разбирательство. Но доказывать Камиле как раз есть что. В прошедшем сезоне она могла выиграть сразу все крупные старты, однако финал «Гран-при» отменили, на Олимпиаде в личном турнире фигуристка осталась без медали, а на чемпионат мира россиян не пустили. Камилу называют одной из гениальнейших спортсменок, но это звание пока не подтверждено крупнейшими титулами. Беспокоят и внезапно появившиеся у Валиевой травмы — на Кубке Первого канала колени фигуристки были заклеены тейпами.

Неугомонная Елизавета Туктамышева, напротив, собрала все титулы, кроме олимпийского. Нетрудно поверить, что она может остаться еще на один цикл — чемпионке мира явно нравится внимание публики, выступать, она мечтает прыгнуть четверной в программе на соревнованиях и вполне себе успешно остается в топе российских спортсменок. Пока что в планах на следующий сезон — кататься.

Елизавета Тутамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Из еще не попавших на Олимпиаду остается Алена Косторная, которая третий сезон подряд меняет тренеров — теперь можно не задаваться вопросом, перешла ли чемпионка Европы в ЦСКА. Она уже там, тренируется у Елены Буяновой. Как раз осенью можно будет увидеть первые результаты сотрудничества Косторной и Елены Германовны. Из молодняка еще будут пытаться пробиться Майя Хромых, которая с переменным успехом побеждает свои квады и однажды уже обыграла будущую олимпийскую чемпионку Щербакову, и Дарья Усачева, восстанавливающаяся после жуткой травмы прошлого сезона.

Новая плеяда юниорок с ультра-си

Уже одного этого состава хватит, чтобы сделать даже внутрироссийский сезон обсуждаемым среди фанатов фигурного катания и СМИ, а Кубки России — самыми интересными событиями второй половины 2022 года. Но ко взрослым фигуристкам присоединится еще сразу несколько спортсменок, владеющих квадами и трикселями. Софья Самоделкина и Аделия Петросян должны были выйти во взрослые в следующее межсезонье, но могут остаться только на внутренней арене. Зато будет время, чтобы обжиться среди топовых россиянок и стабилизировать квады. Туда же относятся и Анастасия Зинина, тренирующаяся у Евгения Плющенко, прыгающая четверные тулупы, и Софья Муравьева, имеющая в запасе квадсальхов и триксель.

Вероника Жилина и Софья Акатьева следующий сезон должны были провести в юниорах, но на национальном уровне вполне уже могут участвовать во взрослых соревнованиях. «Могут» даже не совсем правильное слово — они должны. Через год фигуристки уже перейдут на другой уровень, судя по дате рождения (если только не поднимут возрастной ценз). Для них как раз сезон, состоящий только из российских стартов, не будет таким печальным — да, юниорские соревнования они пропустят, но зато целый год будут соревноваться с лучшими спортсменками и от этого смогут испытать себя в жесткой конкуренции. А потом надеяться, что бан с россиян снимут и они поборются уже на международном уровне.

Все эти размышления пропитаны чередой условностей: закончит ли карьеру Анна Щербакова, продолжит ли соревноваться Александра Трусова, восстановится ли Алена Косторная и когда фигуристам из России все-таки разрешат выступать на международной арене. Но даже если предположить худший сценарий, то заголовки для текстов и афиши любого Кубка России на следующий сезон обеспечены — в женском одиночном конкуренция только усилится.