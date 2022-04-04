Медведева упала с необычного элемента, а Валиева обратилась к публике. Как прошло шоу Авербуха в Петербурге

Медведева упала с необычного элемента, а Валиева обратилась к публике на шоу Авербуха в Петербурге

Фигуристы подняли зрителей, но техника к апрелю уже хромает.

Спортивный сезон в России заканчивается, начинается сезон шоу, в который фигуристы будут обеспечивать себе безбедное существование и отпуска до сентября. В Москве уже прошло шоу «Влюбленные в фигурное катание», организованное Департаментом спорта Москвы, теперь приходит время частных проектов. Параллельно будут идти шоу у Ильи Авербуха, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Жесткое падение Синициной

3 апреля в Петербурге прошло гала-шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха. Состав был впечатляющим: Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев. И главная звезда — сама Камила Валиева.

Однако выступления на шоу получились неоднозначными. Во-первых, уже вчера вечером стало известно о травме Виктории Синициной, которую уронил с поддержки Никита Кацалапов. К чести Вики, она вообще бровью не повела, мгновенно встала и продолжила выступление как ни в чем ни бывало.

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В своем Telegram-канале олимпийская чемпионка в командном турнире прокомментировала падение так же невозмутимо:

«Мои хорошие! Со мной все хорошо! Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но все хорошо. Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт — бывает больно».

Будущее фигуристов определяют по картам Таро

У главного российского одиночника Марка Кондратюка (на шоу был еще Алексей Ягудин, но вряд ли он обидится) интересная показательная программа на песню Cradles с активной работой рук — но технический контент не задался: тяжелый четверной сальхов, «бабочка» еще на одном и двойной аксель. Зато было еще несколько прыжков в стиле карате, которыми можно все компенсировать. Марк отлично работал с камерой, в общем, с точки зрения шоу у нас явно появился очень крутой одиночник.

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Тем более что параллельный четверной сальхов с Евгением Семененко под занавес шоу получился.

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У Евгения новый показательный вообще улет, но при попытке найти видео выступления на шоу в Петербурге я нашел лишь расклад Таро на отношения между ним и Анной Щербаковой. Впрочем, для фигурного катания такая аналитика неудивительна и зачастую даже точнее, чем логика здравого смысла.

Валиева чиста, но без четверных

Камила Валиева представила на шоу два номера. В первом, «Шторме», она сделала тройной сальхов и два тройных флипа. Интересно, что Илья Авербух ее представил как «чемпионку Европы и России и поцелованную Богом». Во втором также откаталась без ошибок. Четверных, наверное, в шоу от Камилы ждать не стоит — с другой стороны, это неотъемлемая часть бренда Этери Тутберидзе, так что, как знать, может, Камила вернет их к середине апреля. Облегчение валиевского контента уже стало объектом многочисленных споров — говорят, она и подросла, и долго психологически восстанавливалась после Олимпиаде, и просто бережет себя на развлекательных неспортивных мероприятиях. Наверное, всего понемногу.

А после выступления 15-летняя спортсменка даже взяла микрофон и выдвинула свои апрельские тезисы.

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Медведева упал с гидроблейда и назвала это искусством

Но самым заметным вчера все-таки был номер Евгении Медведевой. Это программа на песню Your Love казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Медведева вышла в красном платье и весь номер создавала романтичное настроение. Тройной сальхов, правда, получился со степ-аутом, а дальше чемпионка мира зашла на гидроблейд. Евгения постоянно пробует что-то новое — уже было «колесо», теперь новый элемент. Как и с «колесом», первый блин вышел комом. Знакомый фигурист, посмотрев видео, прокомментировал ошибку так: «Все правильно делала, но надо было вставать, а она расслабилась, и центр тяжести сместился, что и привело к падению».

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Ну, в следующий раз. Гидроблейд, кстати, вообще в России делают редко. Посмотрите на исполнение Юдзуру Ханю. Очень красиво.

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Женя же с иронией в соцсетях написала, что Валиева и Кондратюк назвали падение «искусством». Пусть будет так.

Хотя упомянуть все же стоит: шоу, на котором не было Алины Загитовой, было раскритиковано многими ее болельщиками. Как и выступление Медведевой. Казалось бы, ну сейчас-то чего делить? Но эта музыка будет длиться вечно.