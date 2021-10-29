Американцы распиарили соперницу российских фигуристок. Даже Валиева для них не авторитет

Какие акценты предстоящего «Гран-при Канады» делают за океаном.

В ночь с пятницы на субботу в канадском Ванкувере стартует второй этап серии «Гран-при». На нем выступят сразу три российские фигуристки — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная. Их главная соперница — американка Алиса Лью.

Alysa Liu makes her Senior Grand Prix debut Friday at #SCI21 in Vancouver. Here is my story about her from a month ago, just before she won Nebelhorn Trophy & earned @TeamUSA a third women's singles spot at @Beijing2022 https://t.co/hvcuTI9e3n — Philip Hersh (@olyphil) October 28, 2021

Лью «прокачалась» после перехода к итальянским тренерам

Для американцев, которые редко помещают тексты о фигурном катании на главные страницы сайтов, Лью стала соломинкой. Или этакой китайской веревочкой, которой древние измеряли время. Вот только время идет, веревка горит до следующего узла — а ничего не меняется. Лью не только не соперничает с русскими, а отдаляется от них. Когда-то она должна была сломать гегемонию Валиевой на юниорском уровне, а теперь Камила — с мировым рекордом по взрослым, а Алиса ищет свое счастье в академии Лоренцо Магри в итальянских Альпах.

Новый сезон — новые надежды, вернее, тюнинг старых.

Филип Херш, главный американский фигурнокатательный журналист, накануне написал 11 тысяч символов о том, как Лью снова в форме и готова бороться. Она перешла в новую группу, в которой ей гораздо интереснее, потому что много людей, прыгающих многооборотные прыжки, — в отличие от домашнего катка, на котором она тренировалась с Лаурой Липецки вплоть до прошлого сезона.

— Я намного счастливее сейчас. Чувствую себя лучше. Ментально я в очень хорошей форме, — говорит Лью.

Но поверьте, что Лью становится счастливее и счастливее с каждым годом и текстом в американских СМИ. Скоро она преисполнится абсолютного Счастья и Льюбви, как какой-нибудь Уинстон Смит в романе «1984».

Далее господин Херш пишет, что первые два старта сезона очевидно показали удивительную взрослость фигуристки и что она переросла имидж прыгуна-вундеркинда. В сухом остатке это и есть соль статьи. Итальянские тренеры, американские судьи и эксперты говорят, что она невероятно изменилась, стала кататься намного лучше, видны глубокие ребра, у нее крутые, по-настоящему олимпийские программы. Ее заставляют больше думать на льду, говорит сама фигуристка, она теперь по-другому работает руками и входит в прыжки. Sapienti sat, умный поймет, к чему клонит американский бомонд.

Интересной информации много, вся статья на английском доступна по ссылке. Не отрицая всего вышесказанного, надо сказать, что Лью — главная надежда американцев и в женском одиночном турнире, и в командном. И судьи явно готовы ее сделать соперницей россиянок. Первые два старта, о которых говорит Херш, это явственно показали.

Лью — соперница по баллам. Но не по контенту (пока)

На Lombardia Trophy Лью победила с результатом 219,24 балла. Вроде бы немного по сравнению с показателями Трусовой, Валиевой и даже Туктамышевой. Вот только Лью не сделала чисто ни одного прыжка ультра-си — единственный тройной аксель она недокрутила, и он был засчитан на «минусы». На Cranberry Cup было 205,74, но там тройной аксель был засчитан как двойной и привел к падению.

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Так что компонентная часть и GOE на прыжках попроще позволяют Алисе рассчитывать на равную борьбу с россиянками. А тут она еще и заявила в двух программах три тройных акселя и четверной лутц. По базовой стоимости она уступает только Валиевой, но вот если брать то, что исполняли в этом сезоне девушки, то получится такой расклад:

Базовая стоимость программ Лью и российских фигуристок в сезоне-2021/22

1. Валиева — 117,48

2. Туктамышева — 102,40

3. Лью — 97,89

4. Косторная — 96,75

Причем есть куда расти Алисе и в компонентах. Троица россиянок, которая до Канады вместе съездила на Finlandia Trophy, получила баснословные оценки от судей. Понятно, что в Ванкувере такого разброса не будет.

Компоненты Лью и российских фигуристок в сезоне-2021/22

1. Туктамышева — 108,86

2. Валиева — 107,73

3. Косторная — 104,47

4. Лью — 102,36

Правда, пока в итальянской академии Young Goose, где учится Лью, есть разрыв между заявляемым контентом и исполняемым. У партнерши Алисы, русской полячки Екатерины Кураковой, например, есть серьезные проблемы с недокрутами, они же есть на сложных прыжках у 16-летней американки. Россиянки дрогнут, только если Лью справится с этими проблемами и действительно очистит свои элементы.

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В Канаде забыли про Валиеву

Позабавили и хозяева этапа — канадцы. Телекомпанией, которая будет транслировать соревнования, является CBC. Аббревиатура уважаемая. Это удивительно, но в официальном превью аббревиатура попросту забыла Камилу Валиеву. Может быть, канадским телевизионщикам уже слили очередной инсайд про то, что она не получит визу, или записывали превью они полгода назад. Хотя выпущено оно было в четверг.

Два канадских фигуриста и звезды телешоу, Дилан Москович и Эшер Хилл, прогнозируют победу Лью на этапе. «Ее навыки катания намного улучшились, ее умение презентовать себя просто невероятно. Я бы поставил на нее. Вообще люблю деньги», — говорит Хилл. А его собеседник соглашается. С такой фамилией — и соглашается! Москвичке Косторной не понравилось бы.

Да, умению презентовать себя вам бы поучиться, ребята. Впрочем, зачем мы ждем профессионализма от страны, которая сейчас в женском одиночном катании, по сути, отсутствует?

Хотя даже если вывести Валиеву за скобки, Лью не настолько очевидный фаворит в борьбе с Туктамышевой и Косторной. Российские и международные букмекерские конторы оценивают шансы каждой из россиянок обогнать Алису в короткой программе как 2 к 1.

Русский финал в Осаке все еще возможен?

Не забываем, что в женской части «Гран-при» остается важнейшая интрига — быть ли финалу, в котором 6 из 6 участниц будут из России? Первый этап в США приблизил нас к нему — Трусова выиграла, Усачева стала второй. Рика Кихира со Skate Canada снялась — еще один аргумент в пророссийскую копилку. Вот и получается, что Лью остается чуть ли не единственной, кто может помешать армаде россиянок. Но для этого в Ванкувере надо как минимум становиться второй и забирать важные очки хотя бы у двух из трех россиянок (вероятнее всего, у Туктамышевой и Косторной).