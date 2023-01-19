Кубок Первого канала — самый загадочный турнир года. Чего ждать от битвы фигуристов?

21-22 января на «ЦСКА Арене» пройдет третий по счету Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Два года подряд турнир неизменно дарил мощные инфоповоды: в 2021-м на пресс-конференции столкнулись Алина Загитова и Евгения Медведева, и получилось очень горячо.

Спустя год Первый канал ввел прыжковый турнир — прототип будущего чемпионата России по прыжкам, и его уникальным каскадом четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов выиграл Марк Кондратюк. А судьба командного турнира решалась в своеобразной серии пенальти, так как счет по раундам был равный. Чего ждать в этом году?

Участники турнира

Единственное, что на деле известно о турнире — состав участников. Его Первый канал опубликовал 10 января. Отбирали топ-8 чемпионата России среди одиночников и топ-4 у пар. Танцев в соревновательной части не будет — только показательные выступления.

Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию:

Мужчины: Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова, Алина Горбачева (9-я на чемпионате России, заменила Ксению Синицыну), Софья Самоделкина (11-я на чемпионате России, добавлена позже)

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Анастасия Тютюнина/Андрей Багин (4-е на чемпионате России, добавлены позже), Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол (снялись с чемпионата России, добавлены позже)

Формат турнира

В двух предыдущих Кубках фигуристов делили на две команды — «Красная машина» и «Время первых». Изначально идеи были связаны с хоккеем и космосом, на следующий год концепции изменились — красные символизировали любовь, а синие вышли с номером-анонсом в историческом духе, рассказывая об истории коньков со времен Петра I.

Кажется, в третий раз выехать на этих брендах будет крайне затруднительно. Так что даже если названия оставят, они будут использоваться исключительно как вывески. Но если от них избавятся, ничего трагичного не случится.

Учитывая то, что в нынешнем составе участников 21 позиция, не исключено, что введут и три команды, как на чемпионате страны по прыжкам.

В 2021 году суммировались баллы участников — именно баллы за прокаты. Через год турнир был поделен на четыре раунда, в каждом из которых отдавалась победа одной из команд. Как придумают в предстоящем издании Кубка — неизвестно, но, как правило, очки в командных турнирах суммируются по системе олимпийского командника. Может быть, в этот раз прибегнут к ней.

Капитаны команд

На вечер 19 января имена капитанов неизвестны. В 2021 году организаторы поставили на хайп и выбрали Загитову и Медведеву. В 2022-м выбрали спортивных героев — Анну Щербакову и Марка Кондратюка. Кондратюк в этот раз, согласно анонсу, «дебютирует в новом качестве».

Евгения Медведева — один из капитанов на Кубке Первого канала в 2022 году. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Красивых вариантов достаточно. Можно выбрать двух главных ветеранов-одиночников, чтобы показать преемственность в виде спорта, — Елизавету Туктамышеву и Александра Самарина. Они завоевали медали чемпионата России. Можно снова столкнуть лучших — Акатьеву и Семененко. А можно разрешить спор Семененко и Гуменника о равных баллах и столкнуть их.

Наконец, есть принципиальные противостояния в парах — Бойкова/Козловский против Мишиной/Галлямова.

Но если говорить о медийности, то среди капитанов либо нужна Камила Валиева (и тогда вопрос, против кого), либо не спортсмены. Самый очевидный вариант — Плющенко vs Тутберидзе. Тем более что на чемпионате России по прыжкам у Тутберидзе спросили, готова ли она брать реванш уже в январе.

Опять же, учитывая, что в списке 21 участник, возможен вариант с тремя командами. Но как их тогда делить — неизвестно.

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ситуация в танцах

Танцы впервые за всю историю турнира были исключены из соревновательной части. Российская танцорша, эксперт YouTube-канала «Кваксель» Бетина Попова ожидала подобного решения.

— Я не удивлена, что танцев нет на Кубке Первого канала. Будем честны — прямо громких имен для болельщиков фигурного катания, которые не так пристально следят за танцами в том числе, нет. Здесь они уступают мужскому и женскому одиночному катанию.

Когда выступали Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин — это одно. Нынешние — совершенно другая история. Для какого-то зрителя нынешние дуэты будут интересны, но для широкой аудитории — нет. Это не тот уровень, на котором идет битва. Плюс явно оказалось сложным набрать нужное количество участников: Кагановская/Ангелопол восстанавливаются после болезни, как и Хавронина/Чиризано. Вероятно, кто-то из них еще не готов. Наши танцы в таком положении, что на Кубке Первого канала им нет места. Но это дополнительная мотивация для спортсменов развиваться, улучшаться и продвигать свой вид, — сказала Попова.

Танцев ожидаемо не было на прыжковом чемпионате России в декабре. Первоначально в списке участников значились только две пары — Худайбердиева/Базин и Шанаева/Дрозд, но позже организаторы добавили еще две, однако без соответствия результатам чемпионата России. Всего их стало четыре, и не до конца понятно, почему они не включены в соревновательную сетку. Впрочем, Первый канал уже не раз показывал, что способен во имя шоу менять правила, даже по ходу игры.

Призовой фонд

Призовые, которые будут разыграны на нынешнем Кубке Первого канала, — 20 миллионов рублей. Других подробностей о распределении выигрыша в открытом доступе нет. Однако сумма осталась внушительной по сравнению с 2022 годом. В том году разыгрывалось 23 миллиона рублей, однако из них 5,5 миллиона относились к прыжковому турниру. В нынешнем сезоне он был выделен в отдельный турнир, на котором разыграли 10 миллионов, еще 20 на кону в этот раз. В 2021-м общий призовой фонд всего Кубка с прыжковым фестивалем составлял 10 миллионов.

Где и когда смотреть

Кубок покажет сам Первый канал в прямом эфире на своем сайте, причем, согласно сетке вещания, прямая трансляция состоится и в телеэфире.

Короткие программы стартуют в 17.00 в субботу, произвольные — в 16.30 в воскресенье. Эфиры на Первом канале стоят в расписании на 18.20 в субботу (утверждается, что эфир будет прямой) и 16.50 в воскресенье.