Великий рекорд на все времена. Уникальный Болт в один день дважды вошел в историю

Сегодня, 16 августа, исполнилось 11 и 12 лет мировым рекордам ямайского легкоатлета Усэйна Болта. На Олимпиаде-2008 в Пекине он установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров — 9,69. Болт побил собственное достижение 9,72, которое установил 31 мая того же года.

Примечательно, что ровно год спустя, на чемпионате мира-2009, Болт снова установил мировой рекорд на этой же дистанции, на целых 0,11 секунды превзойдя предыдущий результат.

Нынешнее достижение — 9,58 — уже 11 лет остается непобитым.

Болту также принадлежат мировой и олимпийский рекорды в беге на 200 м.